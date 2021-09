Milano, l'iniziativa di McDonald's e del Comune per ripulire i parchi dai rifiuti

E' iniziato il 10 settembre il progetto "Le giornate insieme a te per l'ambiente" di McDonald's , patrocinata dal Comune di Milano e in collaborazione con FISE Assoambiente e Utilitalia. L'obiettivo è quello di ripulire le aree verdi dai rifiuti abbandonati, che creano disagio a livello di inquinamento oltre che di decoro urbano.

Insieme ad Amsa, sono scesi per strada 200 dipendenti degli uffici di McDonald's Italia che, alla presenza dell'Assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli, hanno iniziato la raccolta dei rifiuti nel Parco Antonio Annarumma, tra via Beltrami e via Lucerna. Il problema dell'abbandono dell'immondizia interessa tutta Italia al punto tale da contare nei parchi del Belpaese quattro rifiuti per metro quadrato, mentre nelle spiagge si parla di 7,8 a metro.

"Siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte, contribuendo all'obiettivo della transizione ecologica. - Ha dichiarato Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald's Italia. - La sostenibilità e il rispetto dell'ambiente sono tra i valori che guidano la nostra strategia futura". Mentre da parte di dell'Assessore Marco Granelli arriva l'appello a tenere la città pulita: "Iniziative come quella di oggi di McDonald’s rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa avere un ruolo importante nell’incentivare i cittadini al rispetto e al senso civico nei confronti degli spazi pubblici della nostra città".

Quella al Parco Antonio Annarumma è solo la prima delle tappe milanesi del progetto. L'11 settembre i volontari si troveranno a Cinisello Balsamo, domenica 12 a Segrate, sabato 18 ad Assago e domenica 26 a Sesto San Giovanni. Entro la fine di ottobre poi, l'iniziativa arriverà a toccare 100 comuni in tutta Italia.