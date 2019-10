La Nutella dice addio alla plastica monouso a partire dal 2025

La società ha firmato inoltre il New Plastics Economy Global Commitment, piano promosso dalla Ellen MacArthur Foundation, per lo sviluppo di un'economia circolare per la plastica. Stando alle parole dell'azienda, Ferrero vuole giocare un ruolo attivo nella creazione di nuovi modelli di produzione e distribuzione della plastica. "Abbiamo ambizioni di crescita e ciò che è fondamentale è infondere il principio della sostenibilità in tutto il nostro business. Il nuovo impegno relativo al packaging è un passo importante per raggiungere questo obiettivo", ha dichiarato Lapo Civiletti, amministratore delegato del gruppo Ferrero. Per raggiungere questo obiettivo, l'iniziativa coinvolgerà l'intero gruppo, dai fornitori di prodotti fino ai partner per la distribuzione.