La campagna Mediaset contro lo spreco alimentare: "Il cibo è il nostro futuro"

"Il cibo non è solo cibo: è energia, lavoro, passione. Il cibo è il nostro futuro. Non sprechiamolo" è questo lo slogan della nuova campagna sociale Mediaset contro lo spreco alimentare che partirà il 16 ottobre in occasione del World Food Day. Tre spot che raccontano il percorso "al contrario" del cibo: dal cestino dei rifiuti alla nostra tavola e a ritroso fino alla sua origine, accanto a consigli pratici per evitare inutili sprechi.