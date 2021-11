L'Ue contro i prodotti della deforestazione: in arrivo un certificato per bloccarli

greenpeace

Presto carni bovine, soia, cacao, caffè e olio di palma potrebbero aver bisogno di un "certificato anti-deforestazione" per poter entrare nel mercato Ue. La presentazione di una proposta per limitare a commercializzazione di prodotti associati alla distruzione delle foreste era infatti prevista per dicembre, ma potrebbe arrivare in Commissione Ue già mercoledì.