India, Delhi immersa nello smog: allarme per la salute

Brutta sorpresa per i quasi venti milioni di abitanti dell'area di Delhi, in India, che si sono svegliati immersi, per la prima volta quest'anno, in una nuvola di smog, e con l'aria decisamente irrespirabile: fenomeno ampiamente preannunciato dalla stagnazione dei venti dei giorni scorsi. La qualità dell'aria è progressivamente degenerata, arrivando a toccare un allarmante livello di quasi 400 per le particelle PM2.5, le più dannose per la salute.