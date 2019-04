Il caldo scioglie lo strato ghiacciato in Antartide, migliaia di pulcini di pinguini affogati

Una delle colonie di pinguino imperatore più numerosa al mondo è quasi del tutto scomparsa, uccisa dai cambiamenti climatici. Nel 2016 migliaia di pulcini sono infatti morti affogati perché il ghiaccio su cui erano nati, quello della piattaforma Brunt , in Antartide, ha iniziato a sciogliersi e spaccarsi in anticipo, prima che i nuovi nati fossero in grado di nuotare. E' quanto emerge da uno studio condotto dagli scienziati della British Antarctic Survey.

La "Bas" è un'organizzazione governativa britannica che si occupa di ricerca e divulgazione scientifica sull'Antartide. La scoperta è stata quindi pubblicata sulla rivista "Antarctic Science".



Si tratta di uno studio interamente realizzato sulla base di immagini satellitari: i rilievi dallo spazio hanno evidenziato i segni ben visibili di quello che il surriscaldamento climatico ha provocato sulla piattaforma di ghiaccio di Brunt. Secondo i ricercatori la strage si è verificata nel 2016, quando forti venti, probabilmente una tempesta, hanno scavato la parte più sottile della piattaforma. Il resto lo ha fatto il rialzo della temperatura.



Lo strato di ghiaccio è scomparso e, con esso, anche i pinguini imperatore che lì si erano stabiliti, per lo più pulcini che sono annegati. E così è stata cancellata la seconda colonia più grande al mondo, costituita da circa 25mila esemplari. I pinguini imperatore, a differenza delle altre specie, covano le uova sul ghiaccio e non sulle rocce.



Il ghiaccio deve resistere al peso di una intera colonia che vivrà in quel luogo da aprile fino a dicembre, fino a quando i piccoli non si saranno totalmente sviluppati. In questo caso la repentina sparizione della calotta ha provocato la strage dei pulcini che non avevano ancora imparato a nuotare.



Gli scienziati hanno quindi lanciato l'allarme: la strage di pinguini è solo una delle conseguenze del riscaldamento globale. Entro la fine del secolo molte specie di uccelli e animali marini rischiano di perdere tra il 50 e il 70% della loro popolazione. Dal 2016, nella zona, il ghiaccio non si è riformato e non c'è segnale di un tentativo di reinsediamento di altri pinguini.