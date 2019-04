I video porno salveranno le api, PornHub lancia la campagna BeeSexual

Video a luci rosse in cui il protagonista passa di fiore in fiore divertendosi a impollinare a più non posso. La terminologia scientifica, mai come in questo caso, non è affatto casuale: il sito PornHub ha infatti lanciato la campagna ambientalista BeeSexual con il preciso scopo di raccogliere fondi per la tutela delle api. Gli insetti, fondamentali per gli ecosistemi terrestri, sono stati ripresi mentre si nutrono del nettare dei fiori (le allusioni si sprecano) con tanto di voci prestate da attori hard.

Come si può facilmente immaginare (o guardare, meglio) i dialoghi tra api e fiori sono da classico video porno, con annessi gemiti. I fondi raccolti grazie al traffico generato dai video "beesexual" (dove "bee" sta per "ape") saranno interamente donati all'Operation Honey Bee e al Center for Honeybee Research, le organizzazioni statunitensi che si occupano della salvaguardia degli insetti del miele.



La piattaforma PornHub non è nuova a iniziative per il bene del pianeta. Già qualche anno fa era scesa in campo per tutelare le balene, un altro animale minacciato in maniera grave dai cambiamenti climatici e dallo sfruttamento delle risorse oceaniche. Secondo gli scienziati le api, che rivestono un ruolo centrale nell'impollinazione delle piante, sono diminuite drasticamente di numero negli ultimi decenni a causa dell'inquinamento e degli effetti prodotti dalle attività umane.