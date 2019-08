Dopo 15 giorni di traversata dell'Atlantico, Greta Thunberg è arrivata a New York alle 15 locali (le 21 in Italia). La giovane svedese, attivista sul clima, a bordo del Malizia II di Pierre Casiraghi, ha attraccato al North Cove Marina si Manhattan. "Terra! le luci di Long Island e New York di fronte a noi", aveva twittato mercoledì mattina. La 16enne il 23 settembre parteciperà al vertice sul clima all'Onu, appena scesa a terra ha subito attaccato Trump.

La giovane attivista, che il prossimo mese interverrà al Climate Action Summit delle Nazioni Unite, aveva pubblicato un post su Twitter poche ore prima, annunciando di vedere ormai le luci di New York, dopo un viaggio in barca di 15 giorni. La sedicenne svedese ha scelto un viaggio a zero emissioni per raggiungere gli Stati Uniti. "Terra!! Davanti le luci di Long Island e New York City", aveva tweettato la Thunberg, che ha viaggiato a bordo della "Malizia II" di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e del campione di offshore Stefano Casiraghi.



"Trump non ascolta la scienza" - L'attivista svedese era attesa da diverse centinaia di persone. Greta, accolta come una star, ha salutato in piedi ed è scesa sul pontile. Appena sbarcata ha attaccato Donald Trump: "Si rifiuta di ascoltare la scienza". Poi ha anche commentato gli incendi che stanno devastando l'Amazzonia: "Sono un chiaro segno che bisogna smettere di distruggere la natura".