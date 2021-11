Glasgow, Greta Thunberg: chiaro a tutti che la CoP26 è un fallimento

"E' chiaro a tutti che la CoP26 è un fallimento". A dirlo, senza mezzi termini, è Greta Thunberg dal palco di Glasgow, accusando i leader e i potenti del mondo di "sapere bene" ciò che stanno facendo: "Bei discorsi per nascondere parole vuote e bla bla bla". La giovane attivista svedese denuncia la conferenza sul clima in corso in Scozia come quella che ha "escluso di più le voci dal basso".

Greta accusa la conferenza sul clima, quando si afferma che non si può affrontare la minaccia del cambiamento climatico "con gli stessi metodi" che hanno portato il mondo a doverla affrontare e accusa i delegati di far leva su "cavilli e statistiche incomplete" per salvaguardare "il business e lo status quo."

"Questa Cop è un festival del Global Green North - ha ribadito la giovane attivista -. Una celebrazione del bla bla bla, ma la gente più colpita resta inascoltata". "I fatti però non mentono - ha proseguito Greta -. Abbiamo bisogno di un drastico e immediato taglio delle emissioni. Ma dobbiamo cambiare fondamentalmente la nostra società. La crisi climatica nasce dal principio che chi ha di piu' ha il diritto di sfruttare gli altri. Ma questo non si dice alla Cop, è sgradevole. Meglio ignorarlo".

"Ci sono state 26 Cop, decenni di bla bla bla - ha detto ancora - ma intanto continuano a costruire nuove infrastrutture per le fonti fossili, ad aprire nuove miniere di carbone e non pagare i danni ai paesi più colpiti. Questo è vergognoso". "Ci dicono che siamo radicali - ha concluso Greta - ma tenere il mondo verso 2,7 gradi di riscaldamento non è radicale, è folle".

Cop26: Vanessa, inazione leader distrugge ambiente - "Quanto dovrà passare prima che i leader delle nazioni capiranno che la loro inazione distrugge l'ambiente? Siamo in una crisi, un disastro che avviene ogni giorno. L'Africa è responsabile del 3% delle emissioni storiche, ma soffre il peso maggiore della crisi climatica", ha detto Vanessa Nakate parlando al Cop26 di Glasgow. Ma come può esserci giustizia climatica se non ascoltano i Paesi più colpiti? Noi continueremo a lottare".