08 novembre 2021 11:40

V-Ita Group a Expo 2020 Dubai: "Mobilità per l'ambiente è una priorità"

V-Ita Group, azienda italiana di micromobilità per e-bike e monopattini elettrici, è in Expo 2020 a Dubai in qualità di sponsor del Padiglione Italia. Per il fondatore, Carlo Parente, promuovere forme di mobilità più attente all’ambiente è una priorità. Ma non solo: attraverso i suoi prodotti, "ricercati nel design e curati nei dettagli come fossero un auto di lusso", sogna di trasformare la bicicletta in un nuovo status symbol.

Per tutta la durata di Expo, V-Ita venderà nello store online di Padiglione Italia una linea di monopattini ed e-bike in edizione limitata. La V1 Evo, leggera, colorata, personalizzabile.