Tra i grattacieli di Milano sboccia un nuovo parco: è la Biblioteca degli alberi

Milano festeggia la risalita nella classifica di Legambiente delle città più green d'Italia con un nuovo parco, la Biblioteca degli Alberi, il terzo giardino per dimensione nel centro lombardo. Il parco, disegnato dallo studio Inside Outside Petra Blaisse di Amsterdam, è stato realizzato da Coima che, a giugno 2015, è subentrata al Comune di Milano nell'attuazione dei lavori come intervento da realizzare a scomputo del grande progetto urbanistico di Porta Nuova. "Con il completamento della Biblioteca degli Alberi - ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala - la vecchia area delle Varesine lascia definitivamente spazio a Porta Nuova divenuto, grazie a un progetto ambizioso e vincente, un modello di trasformazione urbanistica a livello internazionale". "Biblioteca degli Alberi rappresenterà una novità anche dal punto di vista della gestione, per cui il Comune ha indetto un bando pubblico con l'obiettivo di garantire elevati livello di manutenzione e sicurezza a costo zero per la collettività. È un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato che contiamo di replicare ancora nei prossimi anni, che vedranno la nascita di almeno 20 nuovi parchi in città", ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran. Biblioteca degli Alberi presenta caratteristiche che lo differenziano dagli altri parchi cittadini. L'assenza di recinzioni consente una continuità degli spazi pedonali fra la sede della Regione Lombardia, Piazza della Repubblica e Piazza XXV Aprile e crea in questo modo l'area pedonale più grande di Milano con i suoi 170mila mq e 5 km di piste ciclabili. Il parco presenta una grande varietà di essenze delicate distribuite in giardini dal design contemporaneo: una biblioteca botanica urbana con uno straordinario patrimonio vegetale composto da 500 alberi, oltre 135mila piante di 100 specie diverse e 22 foreste circolari.