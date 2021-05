19 maggio 2021 16:49

Antartide, si stacca l'iceberg più grande del mondo

Un enorme iceberg si è staccato dalla calotta glaciale antartica, all'altezza della piattaforma di ghiaccio Filchner-Ronne. Lo afferma sul suo sito l'Agenzia spaziale europea (Esa). L'iceberg, denominato A-76, misura circa 4.320 km2 (170 km di lunghezza e 25 km di larghezza), un'area più grande per esempio di quella dell'isola spagnola di Maiorca, il che attualmente lo rende il più grande del mondo. A-76 è stato recentemente individuato su immagini scattate dalla missione Sentinel-1 di Copernicus, che consiste in due satelliti che inviano dati giorno e notte, consentendo di osservare tutto l'anno aree remote come l'Antartide, spiega l'Esa.