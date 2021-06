Condomini sempre più "green": a Perugia uno dei più grandi e innovativi progetti di riqualificazione energetica in ambito residenziale in Italia

Nell'ambito del Superbonus 110%, il gruppo energetico Engie ha avviato un progetto di riqualificazione energetica del Villaggio Residenziale Il Girasole in Umbria, con soluzioni tecnologicamente all'avanguardia che consentiranno la riduzione dell'80% dei consumi energetici e l'abbattimento del 90% delle emissioni di CO2. Si tratta di uno dei più grandi e innovativi progetti di riqualificazione energetica in ambito residenziale in Italia.

Nel Villaggio Residenziale Il Girasole vivono circa 900 persone in 252 appartamenti. Per questi è prevista una varietà di soluzioni altamente innovative, tra cui geotermia integrata con pompe di calore per la climatizzazione sia invernale che estiva, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici e soluzioni IoT per il monitoraggio e la gestione dei consumi individuali.

Inoltre, il progetto prevede l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati in configurazione “Energy Community” che permetteranno al supercondominio di costituire una delle prime comunità di autoconsumo collettivo in Italia, con la possibilità di scambiare energia tra utenze comuni e singole unità abitative, massimizzando il consumo in loco dell'energia elettrica da fotovoltaico autoprodotta e rendendo ancor più sostenibile l’approvvigionamento energetico dell’intero plesso residenziale.



Questo specifico progetto, realizzato in collaborazione con diversi partner territoriali, consentirà, infine, un miglioramento delle prestazioni energetiche e un balzo di ben 6 classi energetiche (passando dalla classe E alla A3) con conseguente risparmio dell'80% sui consumi energetici e di oltre il 90% sulle emissioni di CO2.



Con la gestione di più di tremila condomini in Italia, Engie, player dell’energia e nei servizi a bassa emissione di carbonio, che conta oltre un milione di clienti pubblici e privati sull’intero territorio nazionale, diventa punto di riferimento nell’efficientamento residenziale privato, ponendosi come interlocutore unico per il cliente nella gestione del complesso iter progettuale: dalla valutazione dell’opportunità all’identificazione, progettazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione da realizzare, fino alla loro realizzazione e manutenzione, garantendo sempre i più alti standard qualitativi in tutte le fasi del processo.