Clima, via libera alle regole per applicare l'accordo di Parigi

Dopo due settimane di negoziati, quasi 200 Paesi hanno raggiunto l'accordo alla Cop24, la Conferenza Onu di Katowice, in Polonia, dando il via libera alle regole per applicare l'accordo di Parigi sul clima. Nonostante una standing ovation abbia salutato l'annuncio dell'accordo, la conferenza non ha portato a nuovi impegni per incrementare il taglio delle emissioni responsabili del riscaldamento globale.