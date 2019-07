Caldo, temperature da record nel centro abitato più a nord del pianeta

"È un fatto incredibile, non era mai capitato prima" ha dichiarato il climatologo David Phillips, del Dipartimento ambientale canadese, alla rete locale Cbc. "Questo record è diverso da quelli del passato. Non è un mezzo grado in più, è qualcosa di completamente inaspettato. Le previsioni per l’estate indicano però che dovremo abituarci". Ad Alert non aveva mai fatto così caldo: l'8 luglio del 1956 il termometro segnò 20 gradi, ma si trattò di un evento eccezionale. Dal 2012 in poi, invece, le ondate di calore sono sempre aumentate. Al momento non si può affermare con certezza che questo nuovo record sia una diretta conseguenza del cambiamento climatico ma, secondo Phillips, "con temperature come queste, che non si sono mai viste prima, non si può negare un legame con il fenomeno".