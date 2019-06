Caldo record in Germania, motociclista gira in scooter completamente nudo

Un motociclista è stato fermato dalla polizia mentre guidava uno scooter indossando solo sandali e casco nello Stato di Brandeburgo, a pochi chilometri da Berlino. L'uomo si è scusato con gli agenti affermando di sentire "troppo caldo" (la Germania è stata colpita da un caldo record in questi giorni, con temperature che sfiorano i 40 gradi). Dopo i normali controlli, il motociclista, essendo in regola con i documenti, è ripartito senza problemi: nel Paese infatti non esiste una legge che vieta di stare nudi in pubblico.