Bari, fino a 25 euro al mese per chi va al lavoro o a scuola in bici

Sei di Bari e scegli di andare al lavoro o a scuola in bici? Il Comune ti paga 25 euro al mese . Il progetto è parte di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro cofinanziato dal ministero dell'Ambiente. Ma le sorprese non sono finite. Per incentivare concretamente l’uso della bicicletta in città, il Comune sosterrà finanziariamente anche l’acquisto dei mezzi a due ruote (150 euro per bici tradizionali e 250 per quelle elettriche). Inoltre, per i ciclisti più bravi, e cioè coloro che percorreranno il maggior numero di chilometri, è previsto anche un extrabonus di 50 euro se usano la bici tradizionale e di 100 se usano quella elettrica. La sperimentazione durerà quattro mesi.

"Il nuovo anno si apre con un regalo per tutti gli amanti della bicicletta", ha scritto su Facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro, per poi annunciare che è stato pubblicato "il bando per selezionare tutti i rivenditori di biciclette dove sarà possibile acquistare una bici con il contributo del Comune di Bari. Lo sconto - continua il primo cittadino - si riceverà direttamente nei negozi autorizzati compilando un modulo di richiesta. Potranno fare domanda tutte le persone maggiorenni residenti a Bari e i genitori potranno richiedere il contributo per i figli minori, fino ad una bici per ciascun componente familiare. Una volta acquistata la bici, il Comune promuoverà un concorso per assegnare un rimborso chilometrico a tutti i cittadini che dimostreranno di utilizzare le due ruote per gli spostamenti quotidiani casa lavoro o casa scuola". L’obiettivo del 2019? "Raddoppiare il numero delle biciclette presenti in città! Pedalare", conclude Decaro.



Il rimborso non sarà comunque superiore a 1 euro al giorno e a 100 nei quattro mesi di prova. Le bici saranno dotate di un kit con gps antifrode per il monitoraggio dei chilometri percorsi.