Bandiere Blu 2020, 12 in più in Italia: le spiagge più belle sono 407

Aumentano nel 2020 in Italia le Bandiere Blu, i riconoscimenti ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e il maggior rispetto dell'ambiente. Arrivano così a 195 i Comuni italiani che le hanno ottenute quest'anno, 12 in più rispetto ai 183 del 2019, per un totale di 407 spiagge, che corrispondono a circa il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. I nuovi ingressi sono 12 e non c'è nessuna uscita. Hanno ottenuto il riconoscimento anche 75 porti turistici.