Ambiente, Gb proclama l'emergenza climatica: è il primo Paese al mondo a farlo

La sfida laburista al governo Tory punta fra l'altro a un livello zero di emissioni nocive prima della data finora indicata del 2050 e all'incremento delle fonti rinnovabili. Nel dibattito alla Camera, il ministro dell'Ambiente, Michael Gove, rispondendo a Corbyn ha riconosciuto l'esistenza di un'emergenza, ma non si è spinto fino ad appoggiare la mozione.



"Questo può essere l'inizio di una serie di azioni", ha detto alla fine Corbyn a una folla di ambientalisti. "Prendiamo l'impegno di lavorare con altri Paesi per allontanare la catastrofe climatica e per rendere chiaro a Donald Trump che non puo' ignorare gli accordi internazionali", ha concluso.