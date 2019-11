Africa, la siccità minaccia le cascate Vittoria: Zambia e Zimbabwe in crisi energetica

Il flusso in arrivo dal fiume Zambesi è sceso a 109 metri cubi al secondo: un valore di poco superiore al record negativo di 99 metri cubi di acqua al secondo registrati nell’ottobre del 1996.

Milioni di persone rischiano di morire di fame - Sono 45 milioni le persone che si ritroveranno in situazione di grave insicurezza alimentare entro sei mesi nell'Africa australe, a causa della "più grave siccita'" nella regione negli ultimi 35 anni. Lo ha annunciato il Programma alimentare mondiale, precisando che oltre 11 milioni di persone sono già in estrema insicurezza alimentare in nove Paesi della regione (Angola, Swaziland, Lesotho, Madagascar, Malawi, Namibia, Mozambico, Zambia e Zimbabwe). E la situazione dovrebbe peggiorare nei prossimi mesi con una "cifra record di 45 milioni di persone" che avranno bisogno di aiuti alimentari.