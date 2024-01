28 gennaio 2024 09:48

Ursula von der Leyen al dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura

Il 25 gennaio 2024, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha partecipato al lancio del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura, un nuovo forum incaricato di definire una visione condivisa per il futuro del sistema agricolo e alimentare dell'UE. Il dialogo strategico, annunciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2023, affronterà le sfide e le opportunità sollevate dai partecipanti al dialogo, come un tenore di vita equo per gli agricoltori e le comunità rurali, sostenendo l'agricoltura entro i confini del nostro pianeta e dei suoi ecosistemi, sfruttando le enormi opportunità offerte dalla conoscenza e dall’innovazione tecnologica e promuovendo un futuro prospero per il sistema alimentare dell'UE in un mondo competitivo.