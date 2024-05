La visita del commissario europeo per l'agricoltura, Janusz Wojciechowski, in Kazakistan

Janusz Wojciechowski, commissario europeo all'Agricoltura, è in visita in Kazakistan tra il 29 maggio e il 1° giugno 2024, accompagnato da una delegazione imprenditoriale di alti rappresentanti del settore agroalimentare dell'Ue. Il viaggio avviene in concomitanza con la presenza della Commissione europea alla fiera Interfood Astana.