Suppletive Reggio Calabria, vince il centrodestra con Roscioli al 51,02%

Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince alle suppletive di Reggio Calabria, con il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campo largo si è fermato al 36,59% di preferenze, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale non ha superato il 10,94% di voti, mentre Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) si è fermato all'1,44%. Il dato definitivo arriva dopo lo spoglio di tutte le sezioni, 487, nel collegio 05 di Reggio Calabria per il seggio alla Camera lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro, dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Occhi puntati anche sull'affluenza con il dato definitivo alla chiusura dei seggi del 22,34%. Quattro anni fa, quando si votò in un solo giorno per le elezioni politiche, era stato del 49,40%.
Roscioli: "Saprò ripagarvi"
"Devo ringraziare questo territorio che mi ha accolto con grande affetto e io saprò ripagarvi", ha detto Roscioli commentando l'esito del voto alle suppletive di Reggio Calabria. "Abbiamo trasformato - dice - questo laboratorio politico in una prova elettorale convincente, abbiamo vinto, il che significa che il centrodestra c'è, il buon governo della città c'è con Francesco Cannizzaro assoluto leader, la Calabria c'è". Roscioli ha poi ringraziato Cannizzaro, Occhiuto e anche il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani oltre che tutta la coalizione di centrodestra. "Andiamo avanti. Testa alta e lavorare", ha concluso.
Da registrare il crollo dell'affluenza. Il dato definitivo alla chiusura dei seggi alle 15 di lunedì 28 settembre è del 22,34%. Quattro anni fa, quando però si votò in un solo giorno, era stata del 49,40% In questa tornata, invece, si è votato domenica e lunedì.
Meloni: "Il centrodestra batte il campo larghissimo"
Festeggia il risultato la premier Giorgia Meloni. "Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori", ha scritto sui social la presidente del Consiglio e leader di FdI.
Occhiuto: "Vannacci ha preso sassate elettorali"
"Vannacci voleva la sua Sassonia? A Reggio preso sassate elettorali". Così il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Fi Roberto Occhiuto ha commentato la vittoria di Fabio Roscioli alle suppletive reggine. "Gli elettori reggini - ha aggiunto - hanno premiato il buongoverno del centrodestra, in Regione e nel Comune con il sindaco Francesco Cannizzaro, che ancora una volta ha fatto un lavoro straordinario. Roscioli sarà un nostro importante punto di riferimento a Roma".
Vannacci: "Noi appena decollati.Voi pensate a scollature"
L'ex generale Roberto Vannacci replica alle critiche che arrivano tanto dal centrodestra quanto dal centrosinistra sulla sconfitta alle suppletive a Reggio Calabria, primo banco di prova del suo Futuro Nazionale. "Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature". Vannacci ha rivendicato su Facebook il risultato delle suppletive: "Infrangere il muro del 10% alle prime elezioni col simbolo di Futuro Nazionale", ha scritto sui social pubblicando l'immagine di un caccia militare, con le insegne del suo partito, che infrange il "muro del suono". "Futuro Nazionale vola - scrive ancora Vannacci - e conquista l'11%". E poi ha ricordato gli elementi del suo programma politico: "Senza aver mai rinculato di un millimetro: remigrazione, quoziente familiare, lavoro a 14 anni, stop denaro a Kiev, patriarcato mediterraneo, l'aborto non è un diritto, importazione dell'energia da chi ce la vende a miglior prezzo, no al green deal, via gender e Islam dalle scuole, abrogazione reato di femminicidio, difesa e promozione della cultura e della civiltà italiana".