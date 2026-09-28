Suppletive Reggio Calabria, vince il centrodestra con Roscioli al 51,02%

L'ex generale Roberto Vannacci replica alle critiche che arrivano tanto dal centrodestra quanto dal centrosinistra sulla sconfitta alle suppletive a Reggio Calabria, primo banco di prova del suo Futuro Nazionale. "Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature". Vannacci ha rivendicato su Facebook il risultato delle suppletive: "Infrangere il muro del 10% alle prime elezioni col simbolo di Futuro Nazionale", ha scritto sui social pubblicando l'immagine di un caccia militare, con le insegne del suo partito, che infrange il "muro del suono". "Futuro Nazionale vola - scrive ancora Vannacci - e conquista l'11%". E poi ha ricordato gli elementi del suo programma politico: "Senza aver mai rinculato di un millimetro: remigrazione, quoziente familiare, lavoro a 14 anni, stop denaro a Kiev, patriarcato mediterraneo, l'aborto non è un diritto, importazione dell'energia da chi ce la vende a miglior prezzo, no al green deal, via gender e Islam dalle scuole, abrogazione reato di femminicidio, difesa e promozione della cultura e della civiltà italiana".