Suppletive Reggio Calabria, urne chiuse: vince il candidato di centrodestra Roscioli | Affluenza crollata al 22%

"Devo ringraziare questo territorio che mi ha accolto con grande affetto e io saprò ripagarvi", ha detto Roscioli commentando l'esito del voto alle suppletive di Reggio Calabria. "Abbiamo trasformato - dice - questo laboratorio politico in una prova elettorale convincente, abbiamo vinto, il che significa che il centrodestra c'è, il buon governo della città c'è con Francesco Cannizzaro assoluto leader, la Calabria c'è". Roscioli ha poi ringraziato Cannizzaro, Occhiuto e anche il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani oltre che tutta la coalizione di centrodestra. "Andiamo avanti. Testa alta e lavorare", ha concluso.