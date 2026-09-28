Suppletive Reggio Calabria, urne chiuse: vince il candidato di centrodestra Roscioli | Affluenza crollata al 22%

Il commento di Meloni: "Il centrodestra batte il campo larghissimo". Occhiuto: "Vannacci ha preso sassate elettorali"
Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince alle suppletive di Reggio Calabria, con il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campo largo si è fermato al 36,59% di preferenze, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale non ha superato il 10,94% di voti, mentre Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) si è fermato all'1,44%.
Il dato definitivo arriva dopo lo spoglio di tutte le sezioni, 487, nel collegio 05 di Reggio Calabria per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro (Forza Italia) dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo.
Roscioli: "Saprò ripagarvi"
"Devo ringraziare questo territorio che mi ha accolto con grande affetto e io saprò ripagarvi", ha detto Roscioli commentando l'esito del voto alle suppletive di Reggio Calabria. "Abbiamo trasformato - dice - questo laboratorio politico in una prova elettorale convincente, abbiamo vinto, il che significa che il centrodestra c'è, il buon governo della città c'è con Francesco Cannizzaro assoluto leader, la Calabria c'è". Roscioli ha poi ringraziato Cannizzaro, Occhiuto e anche il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani oltre che tutta la coalizione di centrodestra. "Andiamo avanti. Testa alta e lavorare", ha concluso.
Da registrare il crollo dell'affluenza. Il dato definitivo alla chiusura dei seggi alle 15 di lunedì 28 settembre è del 22,34%. Quattro anni fa, quando però si votò in un solo giorno, era stata del 49,40% In questa tornata, invece, si è votato domenica e lunedì.
Meloni: "Il centrodestra batte il campo larghissimo"
Festeggia il risultato - non ancora definitivo - la premier Giorgia Meloni. "Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori", ha scritto sui social la presidente del Consiglio e leader di FdI.
Occhiuto: "Vannacci ha preso sassate elettorali"
"Vannacci voleva la sua Sassonia? A Reggio preso sassate elettorali". Così il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Fi Roberto Occhiuto ha commentato la vittoria di Fabio Roscioli alle suppletive reggine. "Gli elettori reggini - ha aggiunto - hanno premiato il buongoverno del centrodestra, in Regione e nel Comune con il sindaco Francesco Cannizzaro, che ancora una volta ha fatto un lavoro straordinario. Roscioli sarà un nostro importante punto di riferimento a Roma".