Regionali Sicilia, al via lo spoglio: sfida fra sei candidati

E' cominciato alle 14, in Sicilia, lo scrutinio della scheda verde per l'elezione del presidente regionale e dei 70 deputati dell'Ars.

Sono in sei a correre per la poltrona di Palazzo d'Orleans: Renato Schifani , del centrodestra, Cateno De Luca , della coalizione "De Luca sindaco di Sicilia", Caterina Chinnici , del Pd e della lista "Centopassi", Nuccio Di Paola , del M5s, Gaetano Armao, candidato di Azione e Italia Viva, ed Eliana Esposito, candidata di "Siciliani liberi". Per le regionali ha votato il 48,62% (dato superiore a quello di cinque anni fa quando l'affluenza era stata del 46,75%).