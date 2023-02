Lombardia, Jacopo Dozio diventa consigliere regionale con soli 93 voti

Come riporta Il Giorno, Dozio ha avuto 93 preferenze su 18.044 voti complessivi dell'intera lista. I voti ricevuti sono stati sufficienti per essere eletto in virtù della ripartizione nella coalizione vincitrice.

Chi è Jacopo Dozio - Dozio, ragioniere di Vimercate, è il titolare di un'azienda di trasporti con sede a Bernareggio (Monza e della Brianza). In politica, vanta già una lunga militanza nella Democrazia Cristiana. "La mia prima battaglia sarà per completare le tratte di C e D di Pedemontana, in particolare a Vimercate dove ci sarebbe gravi problemi di traffico se ci si fermasse alla tratta C. Un altro tema riguarda le tariffe delle autostrade Brebemi, Teem e Pedemontana che sono troppo elevate", ha specificato il 31enne.

"Non mi aspettavo di essere eletto. Ho fatto la mia campagna elettorale e sapevo che potevo giocarmela, ma poi sapere di essere stato eletto è stata una grande sorpresa", ha commentato Dozio. "Grazie a chi concretamente ha scelto di sostenermi. Questo è l’inizio di un grande progetto: al lavoro per portare alti i valori del buongoverno del Presidente Attilio Fontana", ha poi aggiunto su Facebook.