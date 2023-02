Elezioni regionali, Conte: "In Lombardia la partita aperta"

Secondo Giuseppe Conte, "la partita per le elezioni regionali in Lombardia è aperta.

I sondaggi non hanno mai fatto vincere nessuno. In realtà c'è una massa molto critica sulle politiche della giunta uscente". Il leader M5s, a un incontro con Pierfrancesco Majorino (il candidato al Pirellone sostenuto da Centrosinistra e Movimento), ha aggiunto: "Dopo 28 anni di politica a senso unico, a questo punto le ragioni per una svolta ci sono tutte".