Renzi: "Se destra non ha maggioranza si può riportare Draghi a P.Chigi" | Berlusconi: "Mai chiesto le dimissioni di Mattarella"

Tutti in fila al Viminale per consegnare i simboli in vista delle elezioni del 25 settembre. I primi a entrare e a depositare il proprio simbolo sono stati i liberali del Pli: erano arrivati giovedì sera alle 22 e si sono messi pazientemente in coda. A depositare il simbolo Giulia Pantaleo, tra i giovani volti del partito.