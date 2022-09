Napoli, Di Maio: "Ragazzi di Impegno Civico aggrediti e gazebo distrutto"

"Ragazzi di Impegno Civico malmenati e gazebo distrutto, a tutto c'è un limite".

A dirlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo la denuncia di un'aggressione ai giovani militanti in via Duomo a Napoli. "La violenza no. Gli insulti e il clima di odio in questa campagna elettorale stanno superando ogni limite. Davanti alle aggressioni fisiche non c'è alcuna giustificazione", ha aggiunto Di Maio.