Liste Pd, l'ex 5 Stelle Castelli rifiuta l'uninominale a Novara: "Corro nei plurinominali"

No grazie, 'casa mia' è Collegno, se la coalizione ha fatto altre scelte ne prendo atto e in pieno spirito di squadra darò il mio contributo nei plurinominali di Impegno Civico, sperando però che questa campagna elettorale sia caratterizzata da proposte per i cittadini e non da attacchi, insulti e odio. Con Impegno Civico abbiamo una proposta chiara, la sfida è andare oltre il 3%, daremo il massimo per raggiungere l'obiettivo". Lo ha detto il viceministro dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli , deputata di Impegno Civico.

Castelli smentisce, dunque, il suo inserimento nel collegio del Piemonte 2 al posto di una storica militante del Pd, Milù Allegra. Notizia che aveva portato

Saverio Mazza

, ex responsabile organizzazione Pd Torino e attualmente membro della direzione metropolitana Dem, ad autosospendersi dal partito.

"Essendo un semplice iscritto non posso minacciare alcuna dimissione, anche perché quelle si danno e non si minacciano - ha scritto -. Se dal punto di vista politico mi rendo conto che l'accordo elettorale con Impegno Civico di Di Maio imponga delle candidature comuni nei collegi uninominali, tutto ciò non può esimerci da una valutazione di queste in base alla loro storia politica e il rapporto tra questa e la nostra, quella del Pd". Mazza ha sottolineato che "essere in un collegio come non eleggibile poco importa, in politica ci si sta non solo con i numeri, ma anche con la dignità indipendentemente dalla sicurezza di essere eletti o meno. Per questo - ha spiegato -, per quanto poco possa essere, mi autosospendo dal Pd fino a quando non verrà rivalutata la decisione di candidare Laura Castelli nella coalizione di centrosinistra in Piemonte. I motivi sono noti e non c'è bisogno di elencarli".

Renzi: "Nuovo Pd candida Castelli, noi avevamo Padoan" -

Matteo Renzi

"Il nuovo Pd candida Laura Castelli, il nostro Pd candidava Pier Carlo Padoan. La differenza è netta. Chi vota il nuovo Pd vota Di Maio e Castelli. Ecco perché noi siamo altro, siamo altrove". Lo ha scritto su Twitter, postando il video di un dibattito televisivo tra Padoan e Castelli, datato novembre 2018. "Cito quel dibattito come summa della cialtroneria e della incompetenza dei grillini", aveva detto Renzi in uno spezzone di un suo vecchio intervento pubblico montato in coda al video postato.