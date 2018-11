Questo lo dice lei : l ironia social sulla querelle tra la Castelli e Padoan

Per la sottosegretaria all'Economia, Laura Castelli, gli effetti dello spread sui tassi d'interesse delle banche è materia soggetta a interpretazioni. Durante l'intervento a Porta a Porta in cui l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, docente di Economia prima ancora che ministro, cercava di spiegare al pubblico per quale motivo l'aumento del differenziale tra Btp e Bund provoca di riflesso un aumento dei mutui, la Castelli, laurea triennale in Economia aziendale, è intervenuta: "E' una bugia! I tassi dei mutui non dipendono dallo spread". E nel momento in cui Padoan ha ripreso la parola per spiegarsi meglio, la sottosegretaria l'ha zittito con un "Questo lo dice lei". Il diverbio è diventato virale in rete scatenando l'ironia social. Nel frattempo la Castelli si è difesa: "Non è che perché uno ha studiato più di un’altra, quello che ha studiato ha per forza ragione"