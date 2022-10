Governo, primo Cdm: Giorgia Meloni chiede ai suoi ministri lealtà e responsabilità

Il primo ministro ha chiesto "lealtà" e "lavoro di squadra" soprattutto "in un momento così difficile per la nazione". La premier, che per prima cosa ha ringraziato Sergio Mattarella, ha inoltre ribadito ai membri del suo esecutivo di "non dimenticare mai che fare il ministro oltre a essere un onore è una grande responsabilità".

Il comunicato ufficiale - Il Consiglio dei ministri si è riunito alle ore 12.33 per terminare alle 13. Ecco il comunicato ufficiale: "il presidente Meloni ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente ha quindi formulato la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del dott. Alfredo Mantovano, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo. Il Consiglio ha condiviso la proposta e il Sottosegretario Mantovano ha prestato giuramento e assunto le proprie funzioni. Il Presidente Meloni, concorde il Consiglio dei ministri, ha inoltre proceduto all'attribuzione delle funzioni ai Vicepresidenti del Consiglio, on. Antonio Tajani e sen. Matteo Salvini".

Le nomine - "Il presidente Meloni ha, infine, conferito ai Ministri senza portafoglio i seguenti incarichi: per i rapporti con il Parlamento, al sen. Luca Ciriani; per la pubblica amministrazione, al sen. Paolo Zangrillo; per gli affari regionali e le autonomie, al sen. Roberto Calderoli; per le politiche del mare e per il Sud, al sen. Sebastiano Musumeci; per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'on. Raffaele Fitto; per lo sport e i giovani, al dott. Andrea Abodi; per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, all'on. Eugenia Maria Roccella; per le disabilità, alla dott.ssa Alessandra Locatelli; per le riforme, alla sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati. Al termine del Consiglio, il presidente e i Vicepresidenti hanno rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza.