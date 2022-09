27 settembre 2022 14:10

Umberto Bossi, dalle canottiere ai gestacci: 35 anni di politica "dura" del fondatore della Lega

Difficile non legare la figura di Umberto Bossi a quella canottiera bianca che lo accompagnò nei primi anni di politica nazionale quando la sua Lega Lombarda lo fece addirittura entrare nel Parlamento di Roma (all'epoca "ladrona"). Le frasi al vetriolo (come i "fucili bergamaschi" pronti ad essere richiamati per la secessione), i gestacci, gli scandali e la malattia, quell'ictus che di fatto lo ha fatto uscire dalle stanze dei bottoni della politica. La Lega deve comunque molto a Umberto Bossi, che ha trasformato un partito di protesta in una forza politica di governo. Ecco un insieme delle sue immagini più iconiche.