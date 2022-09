Elezioni, Letta attacca Salvini: "Oggi Pontida è provincia dell'Ungheria"

"L'Italia di Pontida, quella del Nord contro il Sud, non andrà da nessuna parte. Solo il Partito democratico unisce l'Italia". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando a Monza "Noi - ha osservato quanto al simbolo del partito - non abbiamo bisogno di mettere il nome di un segretario o di un capo nel simbolo, lo fanno gli altri perché non sono sicuri, noi siamo una comunità unita e non ne abbiamo bisogno".