Elezioni, Salvini: "Battuta sui pupazzi? Draghi trovi i soldi per le bollette"

"Oltre che parlare di pupazzi, spero riesca a trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette , perché non so se ha capito l'emergenza nazionale a cui stiamo andando incontro", ha detto il leader del Carroccio.

Bruxelles e l'Ungheria -

"Non ho tempo di seguire la conferenza stampa, penso sia legittimo non seguire la conferenza stampa di Draghi, almeno non c'è ancora un articolo costituzionale che lo impone", ha detto Salvini. "Io sono pagato dagli italiani e rispondo solo al popolo italiano. E se a Bruxelles decidono qualcosa che danneggia il popolo italiano, io ho il diritto di chiedere che Bruxelles difenda il popolo italiano", ha aggiunto. "Ci hanno accusato di aver ospitato il ministro ungherese, cosa dovremmo fare, cancellare l'Ungheria dalla faccia della terra? Hanno appena votato...", ha detto ancora Salvini.

Il tetto al prezzo del gas -

"Il tetto al prezzo del gas che Draghi chiede da settimane non ci sarà perché qualcuno in Europa non lo vuole", ha detto poi Salvini a margine di un evento a Milano sulla flat tax.