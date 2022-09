Salvini: sì sanzioni a Russia ma Ue aiuti famiglie e imprese | Conte: scostamento o disastro | Renzi: se vince Meloni noi all'opposizione

Prosegue la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.

Matteo Salvini afferma che "la Lega ha sempre votato sia le sanzioni che gli aiuti all'Ucraina, anche militari. Si vogliono continuare? Bene. Ma allora l'Europa offra sostegno alle famiglie e alle imprese italiane come successo per la crisi Covid ". Giuseppe Conte ricorda: "Durante la pandemia ho fatto deficit per 130 miliardi per aiutare imprese e cittadini a rimettersi in piedi, il disastro ci sarebbe se facessimo ancora austerità. L' Europa si deve muovere su un Recovery energia, è già tardi". Per Matteo Renzi , "Giorgia Meloni non ha la vittoria del 25 settembre in tasca, ma Letta sta facendo di tutto per aiutarla con una campagna elettorale masochista. Se vincerà la Meloni, saremo all'opposizione".