Elezioni, Salvini: "Larghe intese? Se vinciamo, governerà il centrodestra" | Conte: "Dl Aiuti? Certo che lo votiamo, non siamo pazzi"

Flat tax al 23%, separazione delle carriere, politica europea comune sull'energia e abolizione di qualsiasi tassa e contributo per i primi tre anni su tutti i contratti a tempo indeterminato per i ragazzi al primo impiego. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista ad upday. Sull'ipotesi di un suo ingresso in un futuro governo di centrodestra, dice: "Non sono certo a caccia di alcun incarico, del quale non ho davvero bisogno. Sono e sarò come sempre al servizio del mio Paese, ove vi fosse la necessità di un mio intervento".