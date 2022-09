Calenda: "Meloni non governerà, l'unica soluzione è Draghi" | Berlusconi: "Non possiamo fare nuovo debito"

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a Quotidiano del Sud L'Altravoce dell'Italia spiega che "Impegno Civico ha un piano in tre passaggi contro la crisi energetica. Il primo: con il governo stiamo intervenendo con il nuovo decreto per calmierare l'aumento dei prezzi e con la proroga del taglio delle accise sulla benzina fino al 5 ottobre. Il secondo, all'indomani delle elezioni il decreto Taglia-Bollette, attraverso il quale lo Stato paga l'80 per cento delle bollette delle famiglie del ceto medio e in povertà e di tutte le imprese, dalla piccola attività alla grande azienda, fino alla fine dell'anno". Infine, "il terzo passaggio è il tetto massimo al prezzo del gas in Ue".