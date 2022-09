Elezioni, Salvini: centrodestra unito per governare bene 5 anni

"Siamo qui per prendere l'impegno a governare bene e insieme per cinque anni".

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento dal palco di piazza del Popolo a Roma in occasione della manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centrodestra. "La sinistra è divisa e litigiosa - ha proseguito -. Qui c'è una prova di maturità: non c'è bisogno di insultare e minacciare come fa la sinistra. Da noi solo proposte e sorrisi".