Elezioni, Renzi: "Solo il Terzo Polo può riportare Draghi"

"Più della percentuale mi interessa il nome del premier.

Ormai è chiaro a tutti che le alternative sono due: o Giorgia Meloni o resta Mario Draghi". È quanto afferma Matteo Renzi, sottolineando che "se il Terzo Polo va molto bene, il premier è Draghi. Se noi non facciamo il botto, ci va la Meloni". Parlando poi del Pd, il leader di Italia Viva dichiara che "purtroppo Letta ha sbagliato tutto. A me dispiace per i tanti del Pd che sono militanti appassionati, ma la strategia del nuovo segretario porterà il Pd a una disfatta" e "temo che per colpa sua la Meloni possa ambire a Palazzo Chigi".