Elezioni, presidente Cei: "Il voto è un diritto e un dovere di tutti"

"Il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini.

La Chiesa è per la libertà di coscienza, non certo per la libertà dell'indifferenza". Lo ha detto il cardinal Matteo Zuppi, presidente della Cei, spiegando che "l'impegno civico è parte integrante del vissuto cristiano". Zuppi ha poi ringraziato Papa Francesco per aver anticipato la visita a Matera proprio per permettere ai delegati delle diocesi italiane "di fare ritorno nelle proprie città in tempo utile per recarsi alle urne".