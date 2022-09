Elezioni, ministro Bianchi: non esiste rischio democratico nel Paese

"Non esiste un rischio democratico in Italia alla luce del risultato elettorale.

Credo che il Paese sia assolutamente solido nella democrazia". Lo afferma il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, precisando che "l'unico problema che abbiamo è quello di riportare la democrazia in tutto il Paese, cioè riportare al voto e alla partecipazione anche coloro che esprimono la loro posizione astenendosi dalle elezioni. Chi non è andato a votare non è che non ha espresso un giudizio, lo ha espresso".