Elezioni, Meloni: "Governo di Centrodestra a guida Fratelli d'Italia"

Sul palco del quartier generale di Fratelli d'Italia, eletto primo partito, arriva una Giorgia Meloni emozionata e determinata.

"Questo non è punto d'arrivo, ma di partenza", afferma tra l'ovazione dei presenti. "L'Italia ha scelto un governo di Centrodestra a guida Fratelli d'Italia e non la tradiremo mai, governeremo per tutti. Questo è il tempo della responsabilità. Sono rammaricata per l'astensionismo, ora la sfida sarà ricostruire il rapporto fra Stato e cittadini".