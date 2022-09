Elezioni, Lollobrigida (Fdi): “Italia sovrana, non si è fatta influenzare dalle cancellerie”

"Vigilassero pure, l'Italia è una nazione sovrana che non si fa influenzare da altri governi". Così

Francesco Lollobrigida

Fratelli d'Italia Giorgia Meloni,

"Fuori dal Coro"

, deputato fedelissimo della leader diospite a. L'esponente di Fdi ha risposto alle dichiarazioni di alcuni leader europei sugli "strumenti di vigilanza" da adottare all'indomani della vittoria del centro-destra alle elezioni politiche del 25 settembre.

"A parti inverse sarebbe stata vista come un'aggressione. - ha detto Lollobrigida - Immaginate un qualsiasi capo del governo italiano che dica di voler vigilare su quanto accade in Francia o in Germania". E aggiunge: "I padri costituenti hanno scritto che la

sovranità appartiene al popolo, non a Von der Leyen o Macron

". Il deputato Fdi ha poi glissato su una sua nomina a ministro nel governo. "Continuerò a fare del mio meglio in Parlamento".