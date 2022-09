Elezioni, Letta: "Presidenzialismo? Ci opporremo in tutti i modi" | Conte: "Meloni togliendo il Reddito di cittadinanza vuole la guerra civile"

Enrico Letta apre alla proposta di bicamerale di cui parla Giorgia Meloni ma dice no al presidenzialismo. "Noi non siano a favore del presidenzialismo, ma contro - ha detto il segretario Pd in un'intervista radiofonica -. Per un Paese come il nostro, l'idea che tutto si risolva dando in mano a uno o a una tutto il potere io lo trovo profondamente superficiale e sbagliata". In quanto al governo, Letta è categorico: "Saremo aperti a discutere, ma io lo dico con franchezza: la linea che ho posto è che, a differenza di quanto capitato in altre occasioni, se vinciamo andiamo al governo, sennò andiamo all'opposizione e ci stiamo per tutta la legislatura".