Elezioni, il programma M5S: dal cashback fiscale al salario minimo

Il programma elettorale del M5s è spiegato in 13 cartelle e dal motto "dalla parte giusta".

La proposta elettorale del movimento guidato da Giuseppe Conte prevede, tra le altre cose, ricette sul fisco con Flashback fiscale, cancellazione definitiva dell'Irap, taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori, maxirateazione delle cartelle esattoriali, misure per i lavoratori, welfare e salario minimo. Compare anche la "sfiducia costruttiva": un governo cioè non può essere sfiduciato se contestualmente non si vota la fiducia a un altro esecutivo.