Elezioni, Fontana: "Mi ricandido in Lombardia, non alle politiche"

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non si candiderà alle elezioni politiche del 25 settembre.

Lo ha fatto sapere lui stesso in un post su Facebook rilanciando la sua corsa verso la riconferma al Pirellone alle regionali. "Mancano sette mesi alle elezioni in Lombardia - ha scritto Fontana - alle quali mi candido per l'intero centrodestra per completare il lavoro di questa prima legislatura".