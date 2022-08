Elezioni, Calenda: "Penso che il M5s dovrebbe sparire"

"I Cinque Stelle? Penso dovrebbero sparire.

Per diverse ragioni. La prima, banale: hanno preso per fondelli gli italiani dicendo cose mai fatte. La seconda: propagandano valori che sono disvalori". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, che aggiunge: "Uno vale uno? Che uno faccia il fisico o il cameriere è la stessa cosa dal punto di vista della dignità del lavoro. Ma non qualsiasi lavoro tu faccia ti prepara a governare questo Paese".