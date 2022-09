Elezioni, Bonino: ogni voto al Terzo polo aiuta la destra

Una legge elettorale "cervellotica e assurda impone di fare coalizioni".

E così per Emma Bonino "non è il momento per posizioni identitarie e +Europa ha scelto di andare in coalizione con il Pd, per non dare un solo voto alla destra". In un'intervista al Qn, la Bonino sostiene che "non è tempo di terzi o quarti poli. Ogni voto dato ad Azione e Italia Viva o M5s non farà che rafforzare questa destra".