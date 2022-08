Elezioni, Berlusconi: "Senza Forza Italia la destra non governa"

Il centrodestra "vincerà perché Forza Italia ne fa parte".

È quanto sostiene Silvio Berlusconi, sottolineando: "Senza di noi non vi sarebbe centrodestra. Vi sarebbe una destra democratica, come c'è in altri paesi, che raccoglierebbe un numero importante di voti, ma insufficiente a governare. Noi siamo i garanti del profilo liberale, cristiano, garantista, europeista, atlantico del futuro governo. Siamo il centro, quello vero, quello del Partito popolare europeo che orgogliosamente rappresentiamo in Italia".